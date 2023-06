Wir in Niedersachsen... haben phänomenale Vereine!

Vom 19. bis zum 30. Juni ist Schorse im Land unterwegs, denn er findet: "Wir haben einfach phänomenale Vereine!". Er besucht Vereine, die unterschiedlicher nicht sein könnten – mit ungewöhnlichen Aktivitäten, lustigen Mottos und besonderen Menschen.

In Bohnhorst fährt er mit beim Rasentreckerrennen, lacht mit dem Lachyoga-Club im Kreis Peine oder wirft Baumstämme bei den Highland Games in Nordhorn. Er spricht mit den Menschen, vom Verein der Donaldisten in Braunschweig oder der Streetbunnycrew im Emsland: Was macht Sie besonders? Was zeichnet die Mitglieder aus? Und wie kann man dabei sein?