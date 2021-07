Mariah Carey - "Hero"

Sendedatum: 21.07.2021 14:50 Uhr M

1993: Mariah Carey arbeitet mit ihrem Produzenten Walter Afanasieff an einem neuen Album. Walter sitzt am Klavier und erzählt ihr ganz nebenbei, dass er einen Song für den neuen Film mit Dustin Hofmann schreiben soll. Er heißt "Hero", zu deutsch "Held". Gesungen werden soll das Lied von Mariahs Freundin und Kollegin Gloria Estefan. Mariah setzt sich zu Walter ans Klavier. Und in dem Augenblick kommt wohl auch die Muse vorbei, um die beiden zu küssen. Auf jeden Fall entsteht innerhalb von zwei Stunden der Song "Hero".

In jedem von uns steckt ein Held

Die Botschaft des Liedes: In jedem von uns steckt ein Held, es dauert nur manchmal ein bisschen, bis er zum Vorschein kommt. Mariah und Walter stellen das Lied dem Chef ihrer Plattenfirma vor. Und Tommy Mottola, der mit Mariah auch privat liiert ist, kann es nicht fassen: Diesen Song wollen sie weggeben? Auf keinen Fall, Mariah muss "Hero" selbst singen. Eine gute Entscheidung. "Hero" wird einer ihrer erfolgreichsten Songs - und ihr emotionalster. Sie singt ihn auf Wohltätigkeitsveranstaltungen unter anderem für die Helden des 11. September und bei der Neuauflage des Live-Aid-Konzertes.

"Ich dachte ja nicht, dass der Song für mich ist"

Auf ihrem Youtube-Kanal verrät Mariah Carey: "Als ich "Hero" geschrieben hab, dachte ich ja nicht, dass der Song für mich ist. Und es ist schon seltsam, wenn ich bedenke, wie er das Leben so vieler Menschen verändert hat. Ich singe ihn wahnsinnig gerne - obwohl ich beim Komponieren gar nicht so überzeugt war von dem Lied. Und dass es so vielen Menschen schon geholfen hat, schwere Zeiten durchzustehen, ist ein unbeschreibliches Gefühl."

