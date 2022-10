Sendedatum: 11.10.2022 19:05 Uhr Gewinnen Sie Tickets für Tom Gaebel!

Die große Jubiliäumstournee von "Tom Gaebel & His Orchestra" kommt auch in Niedersachsen vorbei. Nachdem die Termine mehrmals verschoben werden mussten, kann der Jazz- und Swing-Sänger nun das Jubiläum mit seinem Orchester nachholen. Mit auf die Bühne bringt er die Favoriten aus acht Studioalben. Dabei sind natürlich Sinatra-Songs, James Bond Hymnen und neue Kompostioinen aus dem Album "Live At The Savoy". Am 11. Oktober ist Tom Gaebel bei Moderatorin Martina Gilica in der Sendung Kulturspiegel zu Gast, um über seine anstehende Tour zu sprechen.

Formular ausfüllen und Tickets gewinnen

NDR 1 Niedersachsen verlost jeweils 2 x 2 Tickets für die Konzerte in Stade am 27. Oktober, Osnabrück am 11. November und Hannover am 12. November 2022. Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen. NDR 1 Niedersachsen wünscht viel Glück!

