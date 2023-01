Vogelgrippe: Auch Hamburgs Alsterschwäne betroffen Stand: 26.01.2023 12:56 Uhr Auch die Hamburger Schwäne sind vom aktuellen Ausbruch der Geflügelpest betroffen. Wie das Bezirksamt Hamburg-Nord am Donnerstag mitteilte, sind unter den bislang 36 betroffenen Vögeln 19 Schwäne.

Die Geflügelpest, auch Vogelgrippe genannt, ist eine Infektionskrankheit, die vor allem bei Wasservögeln und anderen Vögeln vorkommt. In der Hansestadt gilt seit dem 10. Januar eine Stallpflicht für Geflügel. Für die Hamburger Schwäne hatte Schwanenvater Olaf Nieß im Winterquartier am Eppendorfer Mühlenteich bereits eine 600 Quadratmeter große Zeltstadt aufgebaut, in der die stadtbildprägenden Tiere untergebracht worden sind.

Zum letzten mal ins Vogelgrippe-Zeltlager?

Der Umzug der Alsterschwäne in extra aufgebaute Zelte wegen der Vogelgrippe soll aber bald nicht mehr nötig sein: Der Neubau eines Winterquartiers am Eppendorfer Mühlenteich soll nach Angaben des Bezirksamts Hamburg-Nord bis Ende 2023 fertig werden.

Behörde: Tote Vögel melden

Die Behörde hatte Anfang Januar die Bevölkerung aufgerufen, die Funde toter Vögel wie Gänse, Schwäne, Enten oder Greifvögel den Fachämtern Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt in den Bezirksämtern zu melden. Die gemeldeten Vögel würden dann eingesammelt und untersucht. Nur so lasse sich herausfinden, ob ein Vogel an der Geflügelpest gestorben sei.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 26.01.2023 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere