N-JOY mit Ronja So macht das Arbeiten Spaß: Mit der richtigen Musik und den wichtigsten Infos bringt euch Ronja gut durch den Mittag.

Bei N-JOY bringt euch Ronja von 10 bis 14 Uhr gut durch den Mittag - mit tagesaktuellen Themen, guter Musik und Throwback-Songs, die euch aus dem Mittagstief holen! Ronja immer für euch da, wenn ihr während der Arbeit eine kurze Pause oder ein paar Minuten Ablenkung braucht. Und sie freut sich, wenn es umgekehrt genauso ist: Schickt ihr gerne über den Messenger in der kostenlosen N-JOY App eine Nachricht und werdet Teil der Show.

Über Ronja

Ronja hat schon sehr früh mit ihrer Moderationsausbildung angefangen: Um genau zu sein mit 7 Jahren. Da hat sie noch in Lockstedt (OT Klötze) gelebt - muss man googeln, kennt man nicht. Langeweile macht kreativ, deswegen fing Ronja eine Kassetten-(nicht Brief!)-Freundschaft mit ihrer Cousine an. Sie nahm Songs aus dem Radio auf und sich selbst. Im Prinzip macht sie das so bis heute, nur für ein paar Leute mehr - und für ihren Hund Eddie, denn der versteht selbstverständlich jedes Wort, das sie sagt.

Ihr hört Ronja bei N-JOY montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr! Dabei wechselt sie sich wöchentlich mit Saskia ab.