Weihnachten und Silvester: Euer Feiertagsprogramm bei N-JOY Stand: 24.12.2024 10:00 Uhr An den Feiertagen erwartet euch bei N-JOY ein besonderes Programm: Die jungen Wellen der ARD haben sich zusammengetan, um euch mit coolen Aktionen und abwechslungsreichen Sendungen durch den 25., 26. und 31. Dezember sowie durch den Neujahrstag zu begleiten!

Alleinachten: Der erste Weihnachtstag bei N-JOY

Mit "Alleinachten" bringen die jungen Wellen der ARD am 25. Dezember zwischen 10 und 20 Uhr alle zusammen, die Weihnachten alleine verbringen müssen - sei es, weil sie arbeiten müssen, krank sind oder mit der Familie gerade nicht klar kommen. Hier wird niemand allein gelassen! Mit Musikwünschen, Veranstaltungstipps und Spielen sorgt DASDING vom SWR live aus Baden-Baden für ein weihnachtliches Gemeinschaftsgefühl bei den jungen Radioprogrammen der ARD. Schaltet ein und seid Teil dieser ganz besonderen Aktion!



Fette Gewinne: Der zweite Weihnachtstag bei N-JOY

"Socken oder Zocken - die große Weihnachts-Aftershow-Bescherung": So lautet das Motto bei N-JOY am 26. Dezember! Radio FRITZ (rbb) haut an diesem Tag zwischen 10 und 20 Uhr fette Nintendo-Switch-Pakete raus! Wie's geht? Erkennt zerschnipselte Weihnachtslieder oder Hits auf der Blockflöte, beantwortet Quizfragen zum Jahr 2024 oder findet Fehler in der Weihnachtsgeschichte. Falls ihr nicht gewinnt, gibt es immerhin warme Füße - mit ironisch-coolen Weihnachtssocken. Also: einschalten und mitspielen!



Musikwünsche: Silvester bei N-JOY

Den letzten Tag des Jahres feiern wir - die Jungen Wellen der ARD – alle zusammen mit euch! Um 10 Uhr startet 1LIVE vom WDR mit der "Übernahme XXL" – ihr wünscht euch Musik, wir spielen sie für euch im Radio, egal ob Lieblingssongs, alte Klassiker oder Tracks, die euch an euren letzten Urlaub erinnern. Ab 18 Uhr übernimmt dann DJ & Moderator Jan-Christian Zeller mit "Kickoff 2025 - Deutschlands größte Silvesterparty". Neben jeder Menge Partytracks gibt es stündlich DJ-Mixe und zusammen mit euch suchen wir das perfekte Motto für das Jahr 2025. Das geilste Motto wird belohnt mit Festivaltickets!



Neujahr bei N-JOY

Am 1. Januar übernehmen die Kolleginnen und Kollegen von YouFM (hr) die jungen Radioprogramme der ARD. Gemeinsam wird ausgekatert, gechillt und entspannt ins neue Jahr gestartet. Außerdem gibt es direkt die ersten Highlights fürs neue Jahr zu gewinnen: Tickets für Festivals in ganz Deutschland!

Wir wünschen euch tolle Weihnachtstage und einen guten Start ins neue Jahr - wir freuen uns, wenn wir euch dabei begleiten dürfen!

Dieses Thema im Programm: N-JOY | N-JOY Spezial | 25.12.2024 | 10:00 Uhr