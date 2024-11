Neu im Programm Stand: 18.11.2024 00:00 Uhr Bei N-JOY hört ihr die beste neue Musik. Diese Songs sind in KW 47 neu bei uns im Tagesprogramm, bei N-JOY Play und aktuell auf dem Songradar.

Neu im Tagesprogramm

Jede Woche hört sich unser Music Team dutzende von Neuerscheinungen an und entscheidet, welche Songs wir für euch in unsere Musikrotation aufnehmen. Unser Team wählt die Tracks aus, von denen wir denken, dass sie euch am besten gefallen. Wir freuen uns deshalb IMMER über Feedback, zum Beispiel über den Messenger in der kostenlosen N-JOY App.

Diese neuen Songs hört ihr ab KW 47 regelmäßig tagsüber im N-JOY Programm:

Artist Titel Alle Farben feat. Sofiloud Call My Name Nina Chuba Fata Morgana



Neu bei N-JOY Play

Bei N-JOY Play – eurem täglichen Musikupdate – hört ihr montags bis freitags von 18 Uhr bis 21 Uhr das Neueste aus der Musikwelt. Hier gibt's immer die wichtigsten Musiknews, ihr entdeckt frische Künstler und wisst vor allen anderen, welche neuen Songs bald steil gehen.

Diese Songs sind ab KW 47 neu in der Rotation von N-JOY Play:

Artist Titel Myles Smith Nice To Meet You



Aktuell im Songradar

Die Rubrik zum Musik entdecken: Wir wollen Songs auf die Karte bringen, die man sonst nicht so oft im Radio hört. Wir stellen euch die Tracks jeden Tag regelmäßig im Programm vor und fragen euch nach eurer Meinung.

Diese Songs sind aktuell im Songradar-Pool:

Artist Titel Charli XCX Apple Provinz Pazifik Mackenzy Mackay Postcards Lisa Moonlit Floor Sebastian Schub Sing Like Madonna Armin van Buuren & Louis III Part Of Me Addison Rae Diet Pepsi bac Rosaroter Tee badchieff, Bausa Nüchtern

