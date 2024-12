Von Stars signiert: Ersteigert exklusive N-JOY Weihnachtskugeln! Stand: 09.12.2024 06:00 Uhr Gemeinsam für den guten Zweck: Ersteigert unsere N-JOY Weihnachtskugeln - unterschrieben von Stars wie Tokio Hotel, Lena, Alle Farben und Co.! Der Erlös geht in diesem Jahr an Projekte für Menschen, die sich einsam fühlen.

"Hand in Hand für Norddeutschland" - so heißt unsere NDR Benefizaktion, bei der wir jedes Jahr über Hilfsprojekte informieren und zu Spenden für den guten Zweck aufrufen. In diesem Jahr kommt das gespendete Geld zu 100 Prozent den Projekten der Bürgerstiftungen in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bremen zugute.

Auch wir von N-JOY machen mit: Wir sprechen im Programm mit Betroffenen und klären über die Arbeit der Bürgerstiftungen in den norddeutschen Bundesländern auf. Außerdem gibt es unseren großen Spendentag am 13. Dezember 2024, bei dem ihr gegen Spenden unser Musikprogramm mitbestimmt!

Und wir haben noch etwas ganz Besonderes für euch: Unsere von Stars signierten N-JOY Weihnachtskugeln, die ihr für den guten Zweck ersteigern könnt!

Weihnachten mit Tokio Hotel & Co.: Diese Stars haben die Christbaumkugeln unterschrieben

Unsere N-JOY Weihnachtsbaumkugeln im schicken N-JOY Design sind echte Unikate - denn sie wurden von bekannten Musikern handsigniert! Folgende Promis haben jeweils eine Kugel unterschrieben:

Tokio Hotel

Bosse

Alle Farben

Mark Forster

Elif

Zoe Wees

Lena

Max Giesinger

Leony

Tim Bendzko

Martina & Greg aus eurer N-JOY Morningshow

Weihnachtsbaumkugeln mit Autogrammen: So funktioniert die Versteigerung

Ihr wollt eure Wunschkugel für den guten Zweck ersteigern? Mitmachen ist ganz einfach: Wählt die Kugel eurer Wahl aus und tragt euer Gebot ab dem 9. Dezember um 6 Uhr in das Formular am Ende der Seite ein.

Solltet ihr nach eurem ersten Gebot noch mehr bieten wollen, könnt ihr ein erneutes Gebot abgeben. Es ist auch möglich, auf mehrere Einzelkugeln zu bieten. Dazu füllt ihr das Formular einfach mehrfach aus.

Solltet ihr zum Ende des Aktionszeitraums - am 13. Dezember 2024 um 12:59:59 Uhr - das höchste Gebot halten, bekommt ihr eure Wunschkugel.

Damit wir euch kontaktieren können, falls ihr am Ende die Höchstbietenden seid, gebt bitte auch eure Telefonnummer an.

Wie viel bietest du für deine Wunschkugel? Von welchem Star hättest du gerne eine signierte N-JOY Weihnachtskugel?: * Bosse Tokio Hotel Alle Farben Elif Zoe Wees Lena Leony Max Giesinger Tim Bendzko Mark Forster Martina & Greg aus eurer N-JOY Morningshow Dein Gebot in Euro: * Deine Daten Vorname: * Nachname: * E-Mail-Adresse: * Telefonnummer: * Straße und Hausnummer: * PLZ: * Ort: * Alter: * Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Alle Informationen zur Aktion findet ihr in den Teilnahmebedingungen.

Dieses Thema im Programm: N-JOY | Die N-JOY Morningshow | 09.12.2024 | 06:00 Uhr