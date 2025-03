Gewinnspiel: Erlebt Ayliva live auf der N-JOY Starshow! Stand: 15.03.2025 06:00 Uhr Jetzt ist es raus: Neben The Chainsmokers, badmómzjay, Esther Graf und Alle Farben ist auch Ayliva bei der N-JOY Starshow am Start! Ihr wollt dabei sein? Gewinnt bei N-JOY im Radio und online Tickets!

Wir sind so heiß drauf, am 7. Juni 2025 mit euch die Open-Air-Saison zu eröffnen - mit fünf fetten Konzerten in einer Show!

Jetzt habt ihr die Chance, bei N-JOY Tickets zu gewinnen und Ayliva, The Chainsmokers und viele mehr in Hannover live zu erleben!

Gewinnt bei N-JOY Tickets für die N-JOY Starshow

Mitmachen ist super einfach:

Achtet ab dem 17. März montags bis freitags zwischen 6 und 18 Uhr bei N-JOY auf den Aufruf aus der Community , Tickets zu gewinnen und anzurufen!

auf den , Tickets zu gewinnen und anzurufen! Ruft die N-JOY Gewinnhotline an: 0137 – 136 0000 (14 Cent pro Anruf).

an: (14 Cent pro Anruf). Landet in Leitung 3 und gewinnt die Tickets!

Eure Online-Zusatzchance in der N-JOY App und auf N-JOY.de

Ihr wollt jede Chance nutzen, um kostenlos bei der N-JOY Starshow dabei zu sein? Dann tragt euch einfach am Ende der Seite ins Formular ein - unter allen Teilnehmenden in der N-JOY App und auf N-JOY.de verlosen wir zusätzlich 1x2 Tickets!

Wir sehen uns hoffentlich auf der N-JOY Starshow 2025!

Vorname: * Nachname: * Alter: * Telefonnummer: * E-Mail Adresse: * Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden.

Die Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel im Radio findet ihr hier, die Teilnahmebedingungen für das Online-Gewinnspiel hier. Viel Glück!

Tagestickets für die N-JOY Starshow gibt es ab 67,49 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Je nach Art der Ticketbestellung können Zusatzgebühren hinzukommen. N-JOY hat darauf keinen Einfluss.

