NDR

Neustart in der Mitte des Lebens? Genau das haben die Frauen in Ilka Petersens Podcast hinter sich. Sie berichten der NDR Journalistin und Moderatorin was es bedeutet, den persönlichen Reset-Knopf zu drücken. Die Frauen in Ilkas Podcast sind inspirierend. Sie machen Fehler. Sie haben Träume und sie haben Mut. Statt still zu stehen, folgen sie ihrem Willen nach Veränderung und drehen deshalb noch einmal ALLES AUF ANFANG!