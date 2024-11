Straßenmagazin "Hinz&Kunzt" führt bargeldloses Zahlen ein

Stand: 06.11.2024 09:41 Uhr

Immer weniger Menschen haben Bargeld in der Tasche. Das spüren auch die "Hinz&Kunzt"-Verkäuferinnen und Verkäufer in Hamburg. Deshalb will das Straßenmagazin ein digitales Bezahlen auch für ihre Zeitung einführen.