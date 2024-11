Hamburg-Nord: Neues Taubenhaus in Barmbek eröffnet Stand: 06.11.2024 17:17 Uhr An Hamburgs Bahnhöfen sind überall Tauben. Deswegen sind neue Taubenschläge geplant. Das Bezirksamt Hamburg-Nord hat am Mittwoch in der Nähe des Bahnhofs Barmbek ein Taubenhaus eröffnet.

Auf der Fläche Hufnerstraße/Rübenkamp steht ein blauer, umgebauter Seecontainer. Dort soll ab Mittwoch das Zuhause der Bahnhofstauben sein. In den vergangenen Monaten wurden bereits rund 35 Tauben aus dem Tierschutz in dem Taubenschlag einquartiert. Sie sollen die Bahnhofstauben anlocken.

Tierärztliche Hochschule begleitet Hamburger Projekt

Die Tierärztliche Hochschule Hannover begleitet das zweijährige Pilotprojekt wissenschaftlich. Die Ziele sind, die Zahl der Tiere im öffentlichen Bereich deutlich zu reduzieren und die Gesundheit der Tauben zu fördern. Ein Teil der Eier soll regelmäßig durch Attrappen ausgetauscht werden, damit nicht immer mehr Küken schlüpfen.

Weitere Taubenschläge an Hamburger Bahnhöfen geplant

Ursprünglich war der Container im vergangenen Jahr auf dem Dach eines Gebäudes am Barmbeker Bahnhof installiert worden. Wegen eines Wasserschadens musste der Container dann wieder entfernt werden. Künftig soll es in Hamburg weitere Taubenschläge am Hauptbahnhof und am Bahnhof Altona geben.

