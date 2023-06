Stand: 06.06.2023 11:36 Uhr Lingen: Künstliche Intelligenz als Künstler

"KI und Kunst", so heißt eine neue Ausstellung im Ludwig-Windthorst-Haus in Lingen (Landkreis Emsland). Sie zeigt in diesem Sommer Kunstwerke, die von einer künstlichen Intelligenz - KI - geschaffen wurden. Zu sehen sind rund 30, von Computern erzeugte Gemälde und Fotos. 16 Künstlerinnen und Künstler haben sie entworfen. Das hat das katholische Bildungszentrum mitgeteilt. Daneben werden Texte des Chatbots "ChatGPT" zu sehen sowie KI-generierte Musikstücke zu hören sein. Die Ausstellung lade das Publikum ein, sich selbst ein Urteil zu bilden, wo in den Werken Kreativität zu finden ist, so das Ludwig-Windthorst-Haus.

