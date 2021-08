Meeno Schrader

Seit Januar 2002 ist er der "Wetterfrosch" des Schleswig-Holstein-Magazins: Täglich verrät Meeno Schrader den Zuschauern in der Sendung, ob sie sich am kommenden Tag warm anziehen müssen oder einen Strandbesuch einplanen dürfen - und das, ob Sonne oder Regen, mit viel Charme und Fachwissen. Denn Meeno Schrader hat sich bereits seit seinem 15. Lebensjahr mit Wetterkunde beschäftigt.

Die Welt gesehen

Der begeisterte Segler hat nach dem Studium der Meteorologie an den unterschiedlichsten Plätzen der Welt gelebt und gearbeitet - unter anderem in Australien, Korea, in der Karibik und in den USA. Heute wohnt er in Kiel und betreibt hier seine eigene Wetterfirma, die "WetterWelt".

