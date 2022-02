Gerrit Derkowski

"Moin moin" - in meiner Heimatstadt Flensburg heißt das nicht nur "Guten Morgen", sondern auch "Guten Tag" und "Guten Abend". Sollten wir uns irgendwann mal begegnen, könnte es also sein, dass ich Sie mit "Moin moin" begrüße - oder auch mit einem freundlichen "Ahoi". Schließlich habe ich jahrelang regelmäßig mit Freunden Segeltörns unternommen. Das muss aktuell etwas hintenanstehen, denn inzwischen bin ich voll ausgelasteter Familienvater mit drei Kindern. Aber die Sehnsucht nach Meer bleibt.

"Politik - für mich eine super spannende Sache!"

Dass ich mal Journalist werde, war für mich schon früh klar. Denn die spannendsten Geschichten passieren in der Wirklichkeit, wie zum Beispiel in der Politik. Mein Schlüsselerlebnis hierzu war die dramatische Bundestagsdebatte beim Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt 1982. Acht Jahre später durfte ich meine ersten journalistischen Gehversuche bei einem privaten Radiosender machen.

Seit 1998 bin ich nun beim Norddeutschen Rundfunk – und es kommt mir vor, als hätte ich erst letzte Woche angefangen. Ein aufregender, manchmal aufreibender, und immer fordernder Beruf mit vielen klugen KollegInnen, von denen ich im Laufe der Jahre viel lernen durfte. Ich moderiere auch für die "tagesschau" und "tagesschau24" in Hamburg, aber mein Zuhause ist und bleibt Schleswig-Holstein und damit auch das Schleswig-Holstein Magazin.

Mein Ausgleich: Sport!

Was gibt's noch über mich zu erzählen? Am liebsten verbringe ich meine freie Zeit mit meiner Familie. Meine Ehefrau ist ehemalige deutsche Meisterin im Badminton und ich habe sie - wie könnte es anders sein - während eines Interviews für den NDR kennengelernt. Durch sie bin ich auch sportlich wieder deutlich aktiver geworden: Das tägliche Fitness-Programm ist bei mir inzwischen so selbstverständlich wie Zähneputzen. Und führt dazu, dass ich mich heute besser fühle als jemals zuvor. Auch das habe ich also dem NDR zu verdanken.

