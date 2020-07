Sendedatum: 26.07.2020 19:30 Uhr

Zeigen Sie Ihre Fotos im Fernsehen

Jeden Abend zeigen wir im Schleswig-Holstein Magazin, was am Tag im Land so passiert ist. Täglich sind unsere Reporter und Kamerateams unterwegs, um Ihnen sorgfältig recherchierte und bildstarke Reportagen und Geschichten zu präsentieren. Aber nicht nur unsere Kamerateams bringen gute Bilder mit.

Auch unter unseren Zuschauern sind viele professionelle Fotografen und Hobby-Knipser unterwegs, die mit ihrer Kamera oder dem Smartphone das eine oder andere Foto machen. Wir zeigen Ihr Bild im virtuellen Studio des Schleswig-Holstein Magazins. Und weil es nicht alle Bilder ins Studio schaffen, gibt es hier eine Auswahl der Bilder der Woche.