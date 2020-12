Tierwohl-Milch: Erfolgsgeschichte der Molkerei Nordseemilch Sendung: Schleswig-Holstein Magazin | 04.12.2020 | 19:30 Uhr 3 Min | Verfügbar bis 04.06.2021

Auch Landwirt Mathis Block liefert an die genossenschaftliche Molkerei in Witzwort und hat so selbst Anteile am Unternehmen.