Pflichtfeuerwehr auf Sylt: List kehrt zurück zur Freiwilligkeit Sendung: Schleswig-Holstein Magazin | 01.04.2023 | 19:30 Uhr 3 Min | Verfügbar bis 01.04.2025

18 Jahre lang hat die Gemeinde die Kameraden in der Feuerwehr in List zwangsverpflichtet. Von jetzt an läuft es wieder freiwillig.