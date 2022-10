Erneuter Großbrand in Flensburg Sendung: Schleswig-Holstein Magazin | 16.10.2022 | 19:30 Uhr 3 Min | Verfügbar bis 16.10.2024

In der Altstadt sind drei Häuser in Brand geraten. Schon am Donnerstag war die Feuerwehr zu einem Großeinsatz ausgerückt.