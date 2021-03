Sendedatum: 01.04.2021 19:30 Uhr Das Schleswig-Holstein Magazin wünscht frohe Ostern!

Das Team des Schleswig-Holstein Magazins macht zwei Tage Pause: An Karfreitag und Ostersonntag bleibt das Studiolicht mal aus. Am Sonnabend begrüßen Sie Gabi Lüeße und Gerrit Derkowski wie immer um 19.30 Uhr. Am Ostermontag sind Marie-Luise Bram und Gerrit Derkowski für Sie im Studio. Schleswig-Holstein 18:00 geht von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag in die Pause. Ab Dienstag sind wir wieder wie gewohnt für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein gesundes und entspanntes Osterfest 2021.

Weitere Informationen Rezepte und Deko-Ideen zu Ostern Für die Familie oder den Partner kochen und gemeinsam mit den Kindern basteln. Tipps für kreative Osterdekoration und Rezepte. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 01.04.2021 | 19:30 Uhr