Sendedatum: 22.08.2013 21:45 Uhr Social TV: Diskutieren Sie mit!

Problemfall Schule: 22 Schüler aus zehn Nationen, einige mit Lernbehinderungen: So sieht die 6. Klasse einer Hamburger Schule aus. Anja Reschke und Birgit Wärnke haben erlebt, welche Anforderungen Lehrer meistern müssen. Kann Schule so überhaupt noch funktionieren?

Diese Frage aus der Panorama Reportage diskutiert Reinhold Beckmann unter anderem mit Anja Reschke, Schulleiter Kay Stöck - und mit Ihnen! Schicken Sie uns Ihre Fragen und mischen Sie sich in die Debatte ein. Hier können Sie die Diskussion im Livestream verfolgen, sich einschalten, mitdiskutieren und gleichzeitig ihre Fragen an Reinhold Beckmann und die Experten stellen.

Ab 21:45 Uhr im Ersten und auf Panorama.de als Social TV-Event. Alle Nutzer können sich mit ihren Fragen live am Gespräch beteiligen - auch bei Panorama auf Facebook und via Twitter mit dem Hashtag #lehreramlimit. Ihre Fragen und Erfahrungen können Sie außerdem auch über das Formular am Ende dieser Seite einreichen.

Ihre Daten Vor- und Nachname: PLZ, Wohnort: * Ihre Erfahrungen/Einschätzungen und Fragen Stellen Sie hier Ihre Fragen oder beschreiben Sie Ihre Erfahrungen: * Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Panorama | 22.08.2013 | 21:45 Uhr