Panorama vom 02. November 2000

Monatelang dauert sie nun schon, und sie wird sehr ernsthaft geführt: die Diskussion um Ursachen und Bekämpfung des gewalttätigen Rechtsradikalismus hier bei uns. Da wird nach wir vor am NPD-Verbot gebastelt, und der Bundeskanzler hat zu Zivilcourage und zum "Aufstand der Anständigen" aufgerufen. Derweil gibt es - ungeachtet aller Reden und Appelle - Regionen in Deutschland, in denen kein Ausländer mehr lebt, in denen Kinder, die sich nicht als Rechte, als Nazis verstehen, brutal zusammengeschlagen werden, in denen ortsansässige Jung-Nazis das Gewaltmonopol ausüben - oft mit Zustimmung der Eltern. "National befreite Zonen", so nennen die Nazis diese Gebiete. In Wahrheit herrscht dort die Diktatur des braunen Mobs. Einen "Aufstand der Anständigen" wird es dort wohl nicht geben, nur die rechte Gewalt der Unanständigen. mehr