Panorama vom 4. März 1999

Selbst für Landtagsabgeordnete auf der Oppositionsbank sind politische Ziele offensichtlich nicht so leicht durchzusetzen. Als Paradebeispiel für komplettes Versagen auf der politischen Bühne können die Abgeordneten der rechtsextremistischen Deutschen Volksunion, der DVU, gelten. Wo immer die Vasallen des Münchner Millionärs Dr. Gerhard Frey bisher in die Länderparlamente eingezogen sind, das Bild war schnell das gleiche: Sie schwänzten Ausschußsitzungen, verpraßten Fraktionszuschüsse, und nicht einmal die Lieblingsthemen dieser Partei - Ausländer und Asyl - konnten sie bisher irgendwo glaubwürdig vertreten. Es war vor rund zehn Monaten, bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, da strahlten die DVU-Kandidaten in die Fernsehkameras. Knapp 13 Prozent der Stimmen bekamen sie damals, damit hatte niemand gerechnet. Heute sind sie zerstritten und so gut wie arbeitsunfähig. mehr