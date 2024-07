Panorama vom 6. Mai 1999

Man findet sie in den Boulevard-Blättern der Großstädte, Kleinanzeigen mit ganz eindeutigem Inhalt. "Anna, griffiges Luder, großer Busen, wunderschön und heiß" - und so weiter und so weiter. Diese Frauen empfangen ihre Freier nicht im Bordell, sondern ganz privat, in einem Appartement, oft in guten Wohngegenden, manchmal auch an den feinsten Adressen. Solche "Modellwohnungen", wie sie genannt werden, gibt es in allen Städten. Daß es dabei nicht ausschließlich um Prostitution, sondern auch um Menschenhandel, Vergewaltigung und Geldwäsche geht, ist bekannt. Aber in vielen Städten muß die Polizei hilflos zusehen - in Hamburg nur bis vorgestern. Mit der größten Razzia in der Kriminalgeschichte der Stadt befreiten Beamte mehr als fünfzig Frauen aus den Fängen skrupelloser Menschenhändler und Zuhälter. Ihnen wird die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen, mit Millionengewinnen. mehr