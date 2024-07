Panorama vom 23. September 1999

In tiefe Depression ist die SPD gesunken. Die Volkspartei im Stimmungstief. Dabei - so unsere Meinungsforscher - liege es weniger an den vielleicht falschen Inhalten der derzeitigen SPD-Politik, sondern vielmehr an deren falscher Vermittlung. Die Regierung solle "mit einfachen Worten aufklären", so heißt es. Politik leicht gemacht also, damit wir sie verstehen, so soll es sein. Der neue Generalsekretär Franz Müntefering hat offenbar schon Abhilfe und Trost für die geschundenen Seelen der Genossen gefunden, pünktlich zum Jahrestag der Wahl. Zur Aufmunterung der frustrierten SPD-Ortsvereine und der vielleicht doch letzten unsicheren SPD-Wähler hat er ein neues Programm entworfen, ein neues Fernsehprogramm. mehr