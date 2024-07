Panorama vom 14. Oktober 1999

Gerechter sollte es zugehen in Deutschland, mit der rot-grünen Koalition an der Regierung. Die Leitidee der Sozialdemokratie, die Umverteilung des Vermögens in der Bundesrepublik, sollte Realität werden, zumindest annähernd. Steuergerechtigkeit fordern Grüne und einige SPD-Mitglieder. Die Regierung hat aber - aus Angst vor der dann anstehenden Kapitalflucht - bisher wenig unternommen. Denn wenn es der Neuen Mitte ans Geld geht, sind sozialdemokratische Werte wenig oder gar nicht mehr opportun. "Wer da hat, dem wird gegeben" - der Bibelsatz gilt in Deutschland in ganz eigener Weise, und so wie's aussieht, wird sich daran auch vorerst nichts ändern. mehr