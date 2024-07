Panorama vom 30. April 1998

Es war ärgerlich, manchmal auch komisch, aber das Lachen blieb im Hals stecken. Ich rede vom schlechten Schauspiel der angeschlagenen Parteien nach der Wahl in Sachsen-Anhalt. Die üblichen Sprüche von Volksvertretern fast aller Couleur konnte man da vernehmen: Ab jetzt sollten die Wähler ernst genommen, neue Themen besetzt und die Arbeitslosigkeit wirksam bekämpft werden. Da bleibt doch die Frage: Was haben denn diese Parteien in der Vergangenheit so gemacht, und was machen sie jetzt in Bonn - zum Beispiel die CDU als Regierungspartei, mit Helmut Kohl als dem Repräsentanten eben jener Vergangenheit an der Spitze? Sie kann eine offene Diskussion über eine neue Politik im Moment wohl kaum ernsthaft führen. Der Mechanismus ist immer derselbe. Am Ende fehlt der Mut, Kritik an Helmut Kohl von unten nach oben durchzureichen und den Kanzler der Einheit in die Wüste zu schicken. Die Ikone Kohl bleibt, und in hehrer Vasallentreue folgen ihm seine Parteifreunde bis zum Ende. mehr