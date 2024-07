Panorama vom 26. Juni 1997

Fünf Jahre nach dem Umweltgipfel in Rio sind sich alle einig: Von vielen guten Ideen und Vorsätzen ist nicht viel übrig geblieben. Zum Beispiel Tropenholz: Da wird weiter großflächig geschlagen, angeblich alles umweltfreundlich, schöngeredet mit dem Begriff "nachhaltige Forstwirtschaft", inzwischen gibt's dafür sogar ein "Öko-Label". Und das Bewußtsein für Tierschutz ist insgesamt zwar gestiegen, aber ein wenig Empörung und Proteste haben am Ausbeutungsverhältnis zwischen Mensch und Tier bislang wenig verändert. Und während unser Bundeskanzler gerade auf der Nachfolgekonferenz in New York für eine bessere Umwelt streitet, freveln deutsche Firmen im Urwald Afrikas munter weiter. mehr