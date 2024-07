Panorama vom 17. Juli 1997

Die identische Vervielfältigung von Menschen ist in Deutschland noch verboten. Klone, Menschenklone, wird es hier also so schnell nicht geben. Wenn es denn ginge, wen hätten Sie denn gern verdoppelt, von wem hätten Sie gern eine Kopie? Tausend Deutsche wurden dazu von Emnid befragt. Ergebnis: Nicht John Lennon, Claudia Schiffer, Jesus oder Mutter Teresa sind die Favoriten. Zunächst einmal hatten natürlich viele sich selbst zum Klonen gern, dann wollte man Doubles vom deutschen Physiker und Nobelpreisträger Albert Einstein, vom britischen Physiker Stephan Hawking, vom Revolutionär Che Guevara und - erstaunlich - vom Bundeskanzler Helmut Kohl und von unserem Herrn der Schulden, Theo Waigel. Gibt es in unserer Hochleistungsgesellschaft überhaupt noch Grenzen, wenn schon nicht des Denkbaren, so doch des Machbaren? mehr