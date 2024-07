Panorama vom 9. Oktober 1997

Daß es Ausländer inzwischen schwer haben, nach Deutschland zu kommen, ist bekannt. Wer nicht aus einem EU-Staat und vielleicht sogar aus einem Entwicklungsland ist, bekommt legal wohl kaum ein Visum. Da hatte die Deutsche Botschaft in Lagos, in Nigeria, bis vor kurzem einen ganz besonderen Service zu bieten: ein Pauschalpaket, fast wie im Reisebüro. Dort konnte man das begehrte Visum und mit Hilfe eines Schleusers auch den Flug nach Deutschland, einen Studienplatz und eine Bleibe im Studentenwohnheim einfach buchen. Echter Service also und - so wie es aussieht - ein guter Nebenverdienst für die Beamten der Botschaft. Die so zu uns Gereisten lernten die Lektion übrigens schnell, einige von ihnen verschwanden nicht in der Bibliothek, sondern im Untergrund. All das war - wie so oft - wohl nicht ohne korrupte deutsche Helfer möglich. mehr