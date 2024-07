Panorama vom 11. Dezember 1997

Angst vor dem Winter, das Geld reicht entweder nur zum Heizen oder nur zum Essen, und das auch nur mit viel Improvisation. In den Krankenhäusern zu wenig Decken und Medikamente, Operationen werden vielfach ohne Narkose durchgeführt. Ein Szenario aus deutschen Kriegszeiten? Ganz und gar nicht. Realität an der Südostflanke der EU. Bulgarien kämpft um den Anschluß an die "atlantische Zivilisation", so sagt die politische Führung selbst - genaugenommen aber um den Anschluß an Demokratie und Wohlstand. Mitten in Europa leben Menschen in einem Elend, das sich viele Europäer gar nicht vorstellen können. mehr