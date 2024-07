Panorama vom 1. August 1996

In den neuen Bundesländern leben Camper in diesem Sommer gefährlich. Fast täglich Horrormeldungen über Schlägereien, Randale und Überfälle. Die politischen Erklärungsmuster gehen über die bekannten Stichworte nicht hinaus: Arbeitslosigkeit, fehlendes Freizeitangebot, soziale Verwerfungen seit der Wende. Niemand erwähnt in diesem Zusammenhang bisher, daß die Bundesregierung nach den rechten Gewaltexzessen 1992 in Rostock und Mölln ein "Aktionsprogramm gegen Aggression und Gewalt" in den neuen Bundesländern gestartet hat. Für dieses Programm haben Bund, Länder und Gemeinden bisher rund 100 Millionen Mark ausgegeben, u.a. für Jugendprojekte und Sozialarbeiter. mehr