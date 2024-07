Stand: 11.03.2014 13:09 Uhr Lebhafte Diskussion über Rentenbeitrag

Der Panorama Beitrag zur systematischen Benachteiligung von Familien in der Rentenversicherung hat hohe Wellen geschlagen und für eine lebhafte Diskussion gesorgt. Auch eine unserer Interviewpartnerinnen, Anja Uhling, ist mit der Darstellung in Panorama nicht einverstanden. Sie hat sich auf Ihrer Webseite ausführlich zu Wort gemeldet. Panorama dokumentiert Ihren Brief, sowie die Antwort des zuständigen Redakteurs Thomas Berbner. Panorama hat Frau Uhlig angeboten, das ungeschnittene Interview auf unserer Webseite zu veröffentlichen.