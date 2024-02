Ihre Bewerbung für Meine Reise - Deine Reise

Möchten Sie einmal für ein Wochenende im kommenden Juni oder Juli Ihr Zuhause mit einer anderen Familie aus Norddeutschland tauschen? Dann bewerben Sie sich für das neue Reportageformat Meine Reise - Deine Reise!

Tauschen und entdecken

Sie sind stolz auf Ihre Heimat, kennen sich gut in der Umgebung aus? Haben ein Lieblingsplätzchen, ein Lieblingsrestaurant, einen Ausflugstipp, den man nicht im Reiseführer findet? Dann könnten das die Tipps für Ihre Tauschpartner sein. Umgekehrt warten auf Sie auch ganz individuelle "Geheimtipps" an einem Ort irgendwo im Norden. Wohin die Reise gehen wird, ist eine Überraschung. Erst kurz vor der Abfahrt am Freitagmittag erfahren Sie Ihr Reiseziel. Das NDR Sendegebiet erstreckt sich von Usedom bis an die niederländische Grenze; von Flensburg, Hamburg bis in den Harz. Es gibt also viel zu entdecken!

Der NDR ist dabei

Beim ersten Ankommen im Tauschhaus ist der NDR dabei - ein spannender Moment. Auch bei Ihrem ersten Rundgang am neuen Ort werden wir Sie mit einem Kamerateam begleiten. Danach lassen wir Sie in Ruhe und zeigen keine privaten Momente. Bei Ihren Ausflügen am Sonnabend sind wir gespannt auf Ihre Erlebnisse - und am Sonntag dann auf Ihr persönliches Fazit. Gegen Mittag geht's zurück nach Hause.

