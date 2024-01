Klimaaktivistin Luisa Neubauer eröffnet Lessingtage 2024 Sendung: Hamburg Journal | 21.01.2024 | 19:30 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 21.01.2026

Musikalisch untermalt wurde die "Rede in Es-Dur" vom Ensemble Resonanz. So will das Theaterfestival Klima und Kultur verbinden.