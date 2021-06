Deutschlands beste Malerinnen: Frische Farbe in einer Männerdomäne Sendedatum: 06.06.2021 19:30 Uhr Das Hamburg Journal stellt in einer Serie Hamburger Handwerkerinnen und Handwerker und ihre Ausbildungsberufe vor - darunter die Malerinnen Nina Thielvoldt und Lina Lechner.

Nach wie vor ist "Maler und Lackierer" eher ein Männerberuf. Nicht so in der Firma, in der Lina Lechner es gerade zur Gesellin gebracht. Bei der Thielvoldt GmbH in Hasselbrook schwingen die Frauen den Pinsel - und das meisterhaft. 2020 hat Lina Lechner bei der Deutschen Maler und Lackierer Meisterschaft den Titel errungen - vor allen männlichen Kollegen.

Ihre Chefin, Malermeisterin Nina Thielvoldt, gehörte bis 2017 sogar zum deutschen Maler Nationalteam. Sie will das Familienunternehmen in einigen Jahren übernehmen, in fünfter Generation. Auch sie glänzt mit Bestleistungen.

