Die Sprüche der Woche von Christian Ehring

Religiöse Veranstaltungen sind in den meisten Bundesländern verboten

In Berlin und Brandenburg sollen Gottesdienste bald schon wieder möglich sein. In Sachsen sind sie das schon. In Sachsen mit maximal 50 Gläubigen, in Brandenburg sogar mit 50. Da sagen viele Gemeinden: Verrückt, das sind ja doppelt so viele wie sonst.