"Die Seenotretter": Erleben Sie die Preview der Doku-Serie in Bremen!

Zwischen Sturm und meterhohen Wellen, bei Sonnenschein oder in tiefer Nacht: Seenotretter*innen der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) riskieren ihr Leben für Menschen in Not auf hoher See: "Mayday"! - Feuer auf dem Schiff, Mensch über Bord, Infarkt auf dem Meer oder Segler auf Grund – für die zehnteilige Doku-Serie "Die Seenotretter" von NDR und Radio Bremen wurden erstmals monatelang die gefährlichen Einsätze mit der Kamera begleitet.

Bei der Preview in Bremen werden drei der zehn Folgen der Serie gezeigt. Moderiert wird der Abend von Yared Dibaba. Übrigens: Ein Seenotkreuzer steht am Preview-Tag am Anleger vor dem Kino bereit und kann (sofern rettungsdienstlich möglich) zwischen 15 und 18 Uhr besichtigt werden. Das "Open Ship" der DGzRS liegt am Hal Över Fähranleger / Pier 2 / Waterfront.

Der Sendetermin im NDR Fernsehen Die Doku-Serie "Die Seenotretter" sendet das NDR Fernsehen ab 14. Februar um 21:15 Uhr. Ab dem 12. Februar ist die Serie in der ARD Mediathek zu sehen.

Preview in Bremen

Wann?

Dienstag, 11. Februar 2025



Wo?

In Bremen.

