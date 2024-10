"Finsteres Herz – Die Toten von Marnow 2": Erleben Sie die Preview der Serie in Schwerin! Gewinnen Sie Karten für die Preview der Krimi-Serie "Finsteres Herz - Die Toten von Marnow 2" mit Petra Schmidt-Schaller und Sascha Geršak. Die Preview findet am 28. November 2024 in Schwerin statt.

Die erste Staffel der Serie "Die Toten von Marnow" war mit Millionen von Abrufen und Zuschauer*innen ein großer Erfolg und gewann bereits die Auszeichnung für die "Beste Krimi-Serie" des Fernseh-Krimi-Festivals. Nun geht die Serie in die zweite Staffel.

In "Finsteres Herz – Die Toten von Marnow 2" gehen die Kriminalhauptkommissare Lona Mendt (Petra Schmidt-Schaller) und Frank Elling (Sascha Geršak) einem komplizierten Mordfall nach, der sie in ein Netz dunkler Geheimnisse führt. Im Zentrum ihrer Ermittlungen steht die 12-jährige Sarah (Greta Kasalo), ein bulgarisches Waisenmädchen. Doch zwei Wochen nach Beginn der Ermittlungen werden Lona und Elling angeschossen und liegen im Koma, während Sarah spurlos verschwindet. Was führte zu dieser tragischen Wendung? Und wer wollte sie zum Schweigen bringen? Die Sonderermittler Maja Kaminski (Sabrina Amali) und Hagen Dudek (Bernhard Conrad) übernehmen den rätselhaften Fall...

"Finsteres Herz – Die Toten von Marnow 2" ist eine Produktion des NDR und der ARD Degeto Film.

Der Sendetermin im NDR Fernsehen Ab dem 29. November 2024 sind alle sechs Folgen der Serie exklusiv in der ARD Mediathek zu sehen. Im Ersten ist die Serie am Samstag, 7. und Mittwoch, dem 11. Dezember 2024 zu sehen.

Serien-Preview in Schwerin

Wann?

Donnerstag, 28. November 2024



Wo?

In Schwerin. Neben Petra Schmidt-Schaller, Sascha Geršak sowie Sabrina Amali und Bernhard Conrad werden weitere Darsteller*innen anwesend sein. Moderiert wird der Abend von Frauke Rauner.

So können Sie gewinnen

Sie wollen bei der Preview in Schwerin dabei sein? Das geht ganz einfach! Füllen sie das untenstehende Formular aus und schicken Sie es ab – schon haben Sie die Chance, Tickets für die Preview zu gewinnen.

Teilnahmeschluss: 18. November 2024, 12:00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Hier finden Sie die Teilnahmebedingungen der Verlosung.

Wir drücken die Daumen!

