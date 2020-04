After Corona Club

Die Corona-Krise bringt viele Familien in eine ganz neue Situation. Man sitzt auf engstem Raum zusammen. Im Idealfall kommen Familien sich näher. "Es ist viel mehr Miteinander", sagt Michael Schulte-Markwort, Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, "auch viel mehr Miteinander für die Eltern, weil die auch mitkriegen: Was lernt eigentlich mein Kind gerade?"

Natürlich gibt es auch Familien, die beengt wohnen und mit der Situation aus den verschiedensten Gründen überfordert sind. Auch um sie kümmert sich Kinder-und Jugendpsychiater Michael Schulte-Markwort, aber er betont: "80 Prozent der Kinder und Familien sind gesund und haben keine Probleme."

Corona-Krise: Struktur im Familien-Alltag

Eine große Herausforderung sieht der Psychiater darin, den Alltag einzuteilen, damit alle zu ihrem Recht kommen. "Schulen sind gefordert, die Kinder zu begleiten, und Eltern sind gefordert, den Tag so zu strukturieren, dass sie zum Beispiel auch gemeinsame Pausen machen." Kleine Kinder freuen sich über mehr Zeit mit den Eltern. Doch ältere Kinder haben vielleicht nicht mehr ganz so viel Lust auf Spiele-Abende im engsten Familienkreis.

"Für die Jugendlichen ist es schwer", sagt Schulte-Markwort. Keine Treffen mit Freunden, keine Partys, soziale Kontakte nur noch über die sozialen Netzwerke. "Für Jugendliche wird es mit jedem Tag anstrengender." Aber Schulte-Markwort entdeckt bei ihnen auch eine große Solidarität mit den Alten und eine neue Nachdenklichkeit: Jugendliche seien bisher immer davon ausgegangen, dass Wohlstand und Frieden endlos und immer zur Verfügung stünden. Sie würden erkennen, dass das nicht selbstverständlich sei, und daraus könne eine bestimmte Bescheidenheit oder auch Demut resultieren.

After Corona Club: Gesprächsformat mit Anja Reschke

Im After Corona Club spricht Anja Reschke mit Fachleuten aus Psychologie, Wirtschaft, Soziologie, Politik, Medizin und weiteren Wissenschaften. Der Debattierklub über unsere Zukunft. Diskutieren Sie mit!

Übrigens: Den After Corona Club gibt es auch als Audio-Podcast.

Sendung After Corona Club: Zu Gast bei Anja Reschke Wie sieht unsere Gesellschaft nach Corona aus? Was gibt es für Prognosen, Visionen, aber auch Forderungen? Anja Reschke spricht mit Fachleuten aus den Wissenschaften. mehr