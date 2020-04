After Corona Club

Die Corona-Krise ist auch eine Bewährungsprobe für politische Systeme. In Demokratien wird naturgemäß über die richtigen Wege gestritten, in autokratischen oder diktatorischen Systemen gibt es einfach Ansagen "von oben".

"Es ist offen", sagt der renommierte Politikwissenschaftler Herfried Münkler, "wer da unter dem Gesichtspunkt der messbaren Effektivität, aber auch der Wertschätzung durch die Bevölkerung als Sieger hervorgehen wird". Eines ist im Moment allen Systemen gemeinsam: "Krisen sind grundsätzlich die Stunde der Exekutive und da verschwindet hinter dem Handeln der Regierung alles - in der Demokratie eben auch die Opposition."

Verwundbarkeit der Diktaturen in der Corona-Krise

Autokratien oder Diktaturen hätten allerdings ihre spezifische Verwundbarkeit, so Münkler. "Es wird den Leuten alles abgenommen und gesagt: Wenn ihr ordentlich pariert und euch so verhaltet, wie wir es euch sagen, dann ist im Prinzip alles gut. Wenn die Menschen dann aber feststellen, das klappt so nicht, die Regierung bekommt das Problem nicht in den Griff, kann das schnell zu einer Legitimationskrise führen, zumindest in einen Vertrauensverlust gegenüber der Führung." Deutliche Anzeichen dafür gebe es in China.

Auch bei den "hemdsärmelig auftretenden älteren Männern" von Trump bis Bolsonaro bröckele die Autorität. Um ihren Macher-Gestus "Wir können alles" aufrechtzuerhalten, wüssten sie einfach zu wenig. Münkler lobt dagegen Demokratien wie die unsere, in denen die Regierung sich offen beraten lässt: Sie gibt sich nicht allwissend und setzt bei den Bürgerinnen und Bürgern nicht auf Gehorsam, sondern auf Einsicht und Vernunft. Das sei einer "postheroischen" Gesellschaft angemessen, in der es eben nicht um heldenhafte Tapferkeit oder sinnlose Opfer gehe.

Ende der Globalisierungseuphorie?

Die Regierung eines demokratischen Rechtsstaates dürfe sich nicht als "Lieferant" fertiger Lösungen darstellen - dann könne sie auch mit Recht die Partizipation der Bevölkerung einfordern, sagt Münkler. Wenn das Zusammenwirken von Regierung und Bürgerinnen und Bürgern gelinge, dann gebe es auch wieder einen großen Vertrauensvorschuss für das demokratische System.

Neben dem Wettbewerb der politischen Ordnungen sieht Münkler die Corona-Krise aber auch als Zeit großer grundsätzlicher Fragen: "Das Ende der Globalisierungseuphorie ist ja schon vor Längerem da gewesen. Aber diese Pandemie übt jetzt einen besonderen Druck aus, strategische Überlegungen jenseits globaler Möglichkeiten zu bedenken." Man werde sich überlegen müssen, ob vieles, was wir jetzt in der Krise eingeübt haben, sich nicht auch im Normalmodus durchhalten ließe - umweltfreundliche Videogespräche für ein Interview statt einer weiten Anreise seien da nur ein Beispiel.

