Stand: 20.06.2024 09:48 Uhr ARD Crime Time: Tatunca Nara und die Toten im Dschungel

Brasilien in den 1980er-Jahren: Vier Menschen sterben unter mysteriösen Umständen. Drei westliche Backpacker*innen, die unabhängig voneinander auf rätselhafte Weise im Amazonas-Gebiet verloren gehen - und ein ARD-Korrespondent, der in Rio de Janeiro erschossen wird. Sie alle hatten eines gemeinsam: Sie standen in enger Beziehung zu Tatunca Nara, dem Oberhaupt eines sagenumwobenen indigenen Volkes - beziehungsweise dem Hochstapler Günther Hans Hauck, Familienvater aus Franken.

Hochstapler angeblich Oberhaupt eines indigenen Volkes

Ende der 1960er-Jahre wandert er nach Brasilien aus und erfindet sich dort eine neue Identität als Nachfahre einer indigenen Kultur, die bislang unentdeckt tief im Dschungel in einem gigantischen Reich lebe. Viele Menschen packt die Faszination. Für einige endet diese tödlich.

Auch BKA ermittelt gegen Tatunca Nara

Andere, wie der Abenteurer Rüdiger Nehberg, verschreiben sich der Aufgabe, Tatunca Naras Geheimnis auf die Spur zu kommen. Auch das BKA ermittelt und kommt zu eindeutigen Schlüssen. Noch immer ist Tatunca Nara auf freiem Fuß.

Rüdiger Nehbergs Tochter, Kirsten Nehberg, geht zusammen mit einem Team der ARD Crime Time auf Spurensuche. Das Ziel der Reise: ein Ort im tiefen Amazonas, wo der Hochstapler auch heute noch leben soll.

Alle Folgen des True-Crime-Dreiteilers sind ab 26. Juni in der ARD Mediathek aufrufbar.