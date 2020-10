Stand: 15.02.2019 11:03 Uhr Gleichstellung und Diversity im NDR von Nicole Schmutte

Der NDR gewährleistet und fördert die berufliche Chancengleichheit seiner Mitarbeiter*innen. Gleichstellung und Diversity sind Teil der Unternehmenskultur. Der NDR ist Unterzeichner der „Charta der Vielfalt“.

Der Bereich Gleichstellung und Diversity wird von der Gleichstellungsbeauftragten Nicole Schmutte geleitet. Sie ist Redakteurin und Business Coach und hat jahrelang als Chefin vom Dienst bei ARD-aktuell gearbeitet. Ihre Schwerpunkte sind die Förderung von mehr Frauen in Führung sowie Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Für die konkreten Schritte, den Führungsanteil der Frauen zu erhöhen, erhielt der NDR 2018 den Helga-Stödter-Preis der Handelskammer Hamburg für Mixed Leadership. Nicole Schmutte ist Beirätin der WoMenpower der Hannovermesse, operativ Verantwortliche bei der Initiative Chefsache und Jurymitglied für diverse Awards zur Förderung von Frauen.

Die gendergerechte Sprache ist Nicole Schmutte ein besonderes Anliegen. So entwickelte sie für den NDR die Broschüre „Sprache schafft Bewusstsein“ als Anregung für geschlechtergerechte Formulierungen. Als Leitfaden zur Sensibilisierung für das Thema "Vielfalt im Programm" dient eine Diversity-Checkliste für die Programmmachenden im NDR.

Stellvertretender Gleichstellungsbeauftragter ist Vagisen Varatharajah. Er arbeitete die vergangenen drei Jahre als gehobener Techniker (Mediengestalter) bei ARD-aktuell. Seine Schwerpunkte sind das Aufbrechen von Stereotypen und die Umsetzung von Diversity-Maßnahmen, insbesondere zu kultureller und ethnischer Vielfalt sowie sexueller Orientierung und Identität.

Grundlage der Gleichstellungsarbeit ist der NDR Staatsvertrag. In § 38 Abs. 2 ist die berufliche Chancengleichheit von Frauen und Männern verankert. Die Dienstvereinbarung zur beruflichen Gleichstellung regelt die Umsetzung der dafür notwendigen Maßnahmen. Alle zwei Monate tagt der Gleichstellungsausschuss im NDR unter Vorsitz von Nicole Schmutte. Der Ausschuss plant Projekte und erstellt Konzepte zur Förderung der Gleichstellung. Einmal jährlich wird dem Verwaltungsrat ein Bericht über den Stand der Gleichstellung von Frauen und Männern im NDR vorgelegt. Auch auf Direktor*innensitzungen, in Hauptabteilungs- und Abteilungsleitungssitzungen findet ein regelmäßiger Austausch statt. Zu den Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten gehören:

Beratung der Fachbereiche bei der Realisierung der festgelegten Unternehmensziele

Entwicklung von Initiativen und Konzepten zur Verwirklichung der beruflichen Gleichstellung

Sprechstunden und Coaching für ratsuchende Mitarbeiter*innen im gesamten Sendegebiet

Erstellung regelmäßiger Ergebnisberichte zu den Zielsetzungen

Teilnahme an Bewerbungsgesprächen für Berufsgruppen, in denen Frauen bzw. Männer unterrepräsentiert sind.

Zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie gibt es Eltern-Kind-Büros an verschiedenen Standorten des NDR, bei Bedarf eine Notbetreuung für die Kinder von Mitarbeiter*innen, Wickeltische und Kinderhochstühle. Angeboten werden auch Seminare für Väter und Empowerment-Seminare für Frauen. Mit benefit@work arbeitet der NDR mit einem externen Anbieter zusammen, der bei Kinderbetreuung oder Pflege von Angehörigen berät und vermittelt. Außerdem bietet benefit@work für die Mitarbeiter*innen rund um die Uhr Unterstützung in persönlichen und arbeitsplatzbezogenen Krisen an. Dass die Lebensumstände der Mitarbeiter*innen im beruflichen Alltag mit berücksichtigt werden, unterstreicht den ganzheitlichen Ansatz und die zeitgemäße und moderne Zugewandtheit im NDR, auch gegenüber den nachfolgenden Generationen.

Darüber hinaus bietet der NDR ein Sekretär*innen- und Assistent*innen-Netzwerk, eine Tafelrunde, bei der Frauen ihre Erfahrungen austauschen können sowie Speedcoaching-Angebote zur Mittagszeit.