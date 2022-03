Programmdirektion Geschäftsbereich II

Frank Beckmann

Seit dem 1. Januar 2022 leitet Frank Beckmann in der Programmdirektion den Geschäftsbereich II. Von November 2008 bis Dezember 2021 war er Programmdirektor Fernsehen im NDR. Frank Beckmann stammt aus Essen. Nach Abitur und Zivildienst studierte er von 1986 bis 1991 Journalistik an der Universität Dortmund. Nebenher arbeitete er frei für den Hörfunk des WDR. 1990 wurde er freier Mitarbeiter der „heute“-Redaktion im ZDF. 1991 wechselte Beckmann in die „logo“-Redaktion des Mainzer Senders; daneben übernahm er Aufträge u. a. als Regisseur für Werbe- und Industriefilme. Ab 1992 trat Frank Beckmann als Moderator von „logo“ vor die Kamera, war an Konzeption und Redaktion des Jugendmagazins „PuR“ beteiligt und arbeitete dort auch als Regisseur. 1996 war er im ZDF parallel auch für die Redaktion Gesellschaftspolitik tätig. Im folgenden Jahr widmete er sich der Konzeption und Realisation eines virtuellen Studios. Seit 1998 war Beckmann beim Ki.Ka in Erfurt: zunächst als Redaktionsleiter der Eigenproduktion, seit Juli 2000 als Programmgeschäftsführer.

Wegweiser zum NDR Hamburg-Lokstedt Am Standort Lokstedt befinden sich die großen NDR Fernsehstudios. Hier werden unter anderem die Tagesschau und NDR Info Sendungen produziert, aber auch Talk- und Kulturformate. mehr