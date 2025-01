Programmdirektion Geschäftsbereich I

Ilka Steinhausen

Ilka Steinhausen leitet den Geschäftsbereich I in der NDR Programmdirektion. Die 55-Jährige stammt aus Preetz in Schleswig-Holstein. Sie hat Biologie an der Uni Köln sowie Sport mit Schwerpunkt Publizistik an der Deutschen Sporthochschule in Köln studiert.

Seit 1992 arbeitete sie als freie Autorin für den WDR, den NDR sowie den Deutschlandfunk. Nach ihrem Volontariat beim Norddeutschen Rundfunk war Steinhausen ab 1997 bei NDR 2 als Reporterin, Moderatorin und Schlussredakteurin tätig. 2002 wechselte sie zu Panorama, 2005 in den neu gegründeten NDR Info Reporterpool. Sie war Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin, ab 2013 ARD-Sprecherin in der Vorsitzzeit des NDR. Von 2016 bis 2019 war sie stellvertretende Programmchefin bei NDR 2. Von 2020 bis 2024 verantwortete sie als Chefredakteurin und stellvertretende Direktorin die multimedialen Programmangebote des NDR Landeshauses Hamburg.