Direktorin des Landesfunkhauses Niedersachsen

Andrea Lütke

Andrea Lütke (53) wurde in Hamburg geboren. Nach dem Abitur volontierte sie beim "Isenhagener Kreisblatt" in Wittingen und wurde dort 1987 als Jungredakteurin übernommen. Ein Jahr darauf wechselte sie in den "AS News Service" des Axel Springer Verlags nach Hamburg. 1990 entschied sie sich für das Fernsehen, wurde Redakteurin, Reporterin und Moderatorin für Sat.1 in Hannover, danach Korrespondentin für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt bei VOX.

1994 kam Andrea Lütke zum Programmbereich Fernsehen des NDR Landesfunkhauses Niedersachsen in Hannover - zunächst als freie Mitarbeiterin, ab 1999 als Redakteurin und ab 2005 als stellvertretende Redaktionsleiterin von "Hallo Niedersachsen". Ab 2012 leitete Andrea Lütke diese Redaktion. 2017 wurde sie Programmbereichsleiterin Fernsehen des NDR Landesfunkhauses Niedersachsen. Seit dem 1. Juli 2019 ist Andrea Lütke Direktorin des NDR Landesfunkhauses Niedersachsen.

Wegweiser zum NDR Hamburg-Rothenbaum Mitten in Hamburg und ganz in der Nähe der Außenalster sind die NDR Zentrale, der Hörfunk und das Landesfunkhaus Hamburg zu Hause. mehr Landesfunkhaus Niedersachsen Am Ufer des Maschsee liegt das Landesfunkhaus Niedersachsen. Von hier aus berichten Hörfunk und Fernsehen aus der Region für die Region. mehr