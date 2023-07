Direktion Landesfunkhaus Hamburg

Hendrik Lünenborg

Hendrik Lünenborg stammt aus Weseke in Westfalen. Er schloss in Osnabrück ein Studium der Politikwissenschaften und Geschichte ab. Seit 1994 arbeitete er als freier Mitarbeiter beim Norddeutschen Rundfunk. Nach dem Volontariat im NDR war Lünenborg ab 2001 in der Redaktion Landespolitik / Wirtschaft im NDR Landesfunkhaus Niedersachsen in Hannover und beim Radioprogramm NDR Info in Hamburg tätig. 2009 wurde Lünenborg Chef vom Dienst und stellvertretender Leiter beim Radioprogramm N-JOY. Von 2012 bis 2016 war er Leiter der Intendanz. Zwischen 2016 und 2020 war er Programmchef der Hörfunkwelle NDR 90,3 Hamburg und stellvertretender Direktor des NDR Landesfunkhauses Hamburg. In den vergangenen drei Jahren war er zuständig für die strategische Unternehmensentwicklung und Leiter der Intendanz des NDR.

Wegweiser zum NDR Hamburg-Rothenbaum Mitten in Hamburg und ganz in der Nähe der Außenalster sind die NDR Zentrale, der Hörfunk und das Landesfunkhaus Hamburg zu Hause. mehr Hamburg-Lokstedt Am Standort Lokstedt befinden sich die großen NDR Fernsehstudios. Hier werden unter anderem die Tagesschau und NDR Info Sendungen produziert, aber auch Talk- und Kulturformate. mehr