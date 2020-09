Verwaltungsdirektion

Ulrike Deike

Ulrike Deike, geboren 1973, stammt aus Magdeburg. Sie absolvierte ein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hannover und ist Diplom-Ökonomin. Die ausgebildete Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin war von 2001 bis 2011 in der Abteilung Revision bei der SUSAT & Partner OHG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Hamburg tätig. Von 2012 bis 2019 war sie Geschäftsführerin beim AGA Norddeutscher Unternehmerverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistung e.V. in Hamburg.

Seit dem 6. 1.2020 ist Ulrike Deike Verwaltungsdirektorin des Norddeutschen Rundfunks und vertritt darüber hinaus den NDR in verschiedenen Aufsichts- und Verwaltungsräten, wie z. B. im Aufsichtsrat der NDR Media GmbH und der Studio Hamburg GmbH sowie im Verwaltungsrat des Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio.