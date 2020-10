Schülerinnen und Schüler zu Gast im NDR

In Studios und Konzertsälen des NDR finden Schülerinnen und Schüler ein breites Angebot zum Mitmachen und Lernen. Bei den NDR Ensembles (Orchester, Chor und Bigband) in Hamburg und Hannover können sie Konzertluft schnuppern. Zudem gibt es Funkhausführungen in allen vier NDR Staatsvertragsländern.