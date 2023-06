Stand: 02.06.2023 12:41 Uhr 25 Jahre NDR Info: 100 Prozent Journalismus von Lina Beling

Heute vor 25 Jahren - am 2. Juni 1998 - ist NDR Info an den Start gegangen. Die Idee von damals: ein Radioprogramm, das stets einen verlässlichen Nachrichten-Überblick und Hintergründe bietet. Seitdem hat sich das Programm immer wieder verändert. Heute hat es so viele Hörerinnen und Hörer wie noch nie.

Zum Start vor 25 Jahren hieß die Welle noch NDR 4 Info. Der heutige NDR Intendant Joachim Knuth war von der ersten Sendestunde an dabei, er hat das Programm damals mitentwickelt: "Die Hörerinnen und Hörer sollten in einer halben Stunde alles erfahren, was in Deutschland, in der Welt und in der Region wichtig ist." Dieses Versprechen sei gehalten worden, so Knuth.

In den zurückliegenden 25 Jahren hat sich viel verändert. Nicht allein, dass sich im digitalen Zeitalter das Tempo in der Nachrichten-Welt und die Arbeit in der Redaktion stark gewandelt haben. NDR Info hat auch sein Angebot ausgebaut. "Inzwischen senden wir rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr. Im Radio, und dazu im Fernsehen und im Internet", so Knuth. Aus zunächst 13 Sendestunden täglich sind inzwischen 24 Stunden geworden, denn seit 2021 produziert NDR Info auch die ARD Infonacht, die auf allen öffentlich-rechtlichen Informationsprogrammen zu hören ist.

900.000 Menschen schalten am Tag ein

Ein weiterer Meilenstein: Am NDR Standort in Hamburg-Lokstedt arbeiten mittlerweile die Nachrichten-Redaktionen von Radio, Fernsehen und Online gemeinsam in einem Informationshaus - unter der Marke NDR Info. Das Radioprogramm schalten inzwischen bundesweit täglich fast 900.000 Menschen ein. "Es ist gar nicht lange her, da wurde dem Radio vorhergesagt, es sei das Medium, über dem der Sargdeckel als Nächstes zuschlagen würde", sagt Chefredakteur Adrian Feuerbacher, der auch Programmchef von NDR Info ist. "Umso schöner, dass NDR Info nach 25 Jahren so viele Menschen hören wie noch nie. Im Namen des gesamten Teams möchte ich mich bei den Hörerinnen und Hörern für das Vertrauen bedanken."

NDR Info setzt auch auf Podcasts

Eine der größten Herausforderungen für die Zukunft ist laut Feuerbacher, mit Angeboten von NDR Info noch mehr jüngere Menschen zu erreichen. Das Durchschnittsalter der Hörerinnen und -Hörer liegt bei über 50 Jahren. Mehr und mehr Junge nutzen jedoch die NDR Info Podcasts, die immer wieder zu den erfolgreichsten in Deutschland zählen. "Denken Sie an Streitkräfte und Strategien, Mission Klima - Lösungen für die Krise oder 11 KM - das sind alles Podcasts, die gerade bei jüngeren Altersgruppen sehr gut ankommen."

Ausgewogen berichten und politische Entscheidungen einordnen - das sei das Kerngeschäft von NDR Info und zugleich ein Qualitätsversprechen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, meint die NDR Programmdirektorin Katja Marx: "Die Nachrichten, die wir bringen, sind geprüft, sind gecheckt. Es ist eine Vielfalt von Meinungen im Programm, mit der die Menschen Argumente erhalten, um sich selbst eine Meinung bilden zu können. Sie bekommen nicht einfach eine Meinung vorgesetzt."

Welche Medien sind in 25 Jahren wichtig?

Für die Zukunft wünscht sich Chefredakteur Feuerbacher vor allem eins: "Mir ist wichtig, dass weiterhin so viele Menschen sagen: 'NDR Info vertraue ich. Das sind verlässliche, geprüfte Informationen und Hintergründe.' Auf welchem Weg diese Informationen in 25 Jahren die Menschen erreichen, ist für mich eigentlich zweitrangig."

Noch sei nicht abzusehen, welche Rolle in 25 Jahren klassisches Radio und Podcasts spielen. Und welche Medien wird es dann geben, die heute noch undenkbar sind? Feuerbacher ist sich trotz aller Ungewissheiten sicher: "Informationen zum Hören werden auch in einem Vierteljahrhundert noch gefragt sein."

